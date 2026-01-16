الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

برقية تعزية من بري إلى السيستاني

2026-01-16 | 07:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
برقية تعزية من بري إلى السيستاني
برقية تعزية من بري إلى السيستاني

وجّه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري برقية تعزية إلى سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، معزّيًا بوفاة شقيقه آية الله السيد هادي السيستاني.

 

وأكد بري في برقيته أنّه تلقّى نبأ الوفاة بـ"مزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى"، متقدّمًا من سماحته، ومن أسرة الفقيد، ومن المراجع العظام والحوزات العلمية، بأحرّ التعازي. وسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، وأن يُسكنه الفسيح من جنانه إلى جوار الأولياء والشهداء والصديقين، مختتمًا برقيته بتقديم فائق التعزية.

 

وفي إطار لقاءاته، استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المرشّحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، السفيرة الإكوادورية من أصل لبناني إيفون عبد الباقي، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مسعاها للوصول إلى هذا الموقع الأممي المهم للبنان في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنّ لبنان كان عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة.

 

كما استقبل الرئيس بري رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد في زيارة بروتوكولية ومعايدة بحلول الأعياد المجيدة والعام الجديد، وكانت المناسبة للبحث في الأوضاع العامة وشؤون متصلة بعمل اللجنة ودورها.

 

وبعد الظهر، التقى رئيس المجلس وزير العدل عادل نصّار، حيث جرى بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية، إلى جانب شؤون تشريعية.

مقالات ذات صلة
برقية تعزية من بري إلى السيستاني

محليات

بري

الجديد

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت: لا لتعيين غراسيا القزي
رقابة مشددة على القطاع السياحي… والوزارة تحذر

اقرأ ايضا في محليات

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية
08:39

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، والخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

08:39

تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا قضى بتمديد مهلة التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفّذوها على منصة صيرفة، والخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024، وذلك لغاية تاريخ 31/3/2026 ضمناً.

يحدث الآن

اخترنا لك
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بلدات عدلون والغازية وقناريت
09:46
تمديد مهلة تسوية ضريبة أرباح "صيرفة".. بيان من المالية
08:39
إعلام إيراني: توقيف 3 آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات
07:55
تحضيراً لاجتماع "الميكانيزم" المقبل.. الرئيس عون يلتقي سيمون كرم
07:50
أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت: لا لتعيين غراسيا القزي
07:42
رقابة مشددة على القطاع السياحي… والوزارة تحذر
07:15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026