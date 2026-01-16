برقية تعزية من بري إلى السيستاني

وأكد بري في برقيته أنّه تلقّى نبأ الوفاة بـ"مزيد من الرضا والتسليم بمشيئة سبحانه وتعالى"، متقدّمًا من سماحته، ومن أسرة الفقيد، ومن المراجع العظام والحوزات العلمية، بأحرّ التعازي. وسأل المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، وأن يُسكنه الفسيح من جنانه إلى جوار الأولياء والشهداء والصديقين، مختتمًا برقيته بتقديم فائق التعزية.

وفي إطار لقاءاته، استقبل رئيس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المرشّحة لمنصب للأمم المتحدة، السفيرة الإكوادورية من أصل لبناني إيفون عبد الباقي، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مسعاها للوصول إلى هذا الموقع الأممي المهم للبنان في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنّ كان عضوًا مؤسسًا في منظمة .

كما استقبل الرئيس بري رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد في زيارة بروتوكولية ومعايدة بحلول الأعياد المجيدة والعام الجديد، وكانت المناسبة للبحث في الأوضاع العامة وشؤون متصلة بعمل اللجنة ودورها.

وبعد الظهر، التقى رئيس المجلس وزير العدل عادل نصّار، حيث جرى بحث آخر التطورات والمستجدات السياسية، إلى جانب شؤون تشريعية.