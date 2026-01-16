أهالي شهداء المرفأ يرفعون الصوت: لا لتعيين غراسيا القزي

صدر عن أهالي مرفأ البيان التالي:

"يُدين تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بأشد عبارات الغضب والاستنكار قرار تعيين السيدة غراسيا ، المدعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، مديرةً عامةً للجمارك,خاصة وأن هذا التعيين يندرج ضمن الفئة الأولى تحت ذريعة «قرينة البراءة» وعدم صدور الحكم بعد.

إن هذا التبرير يسقط أخلاقيًا و وطنيا لا سيما أنه لم يُعتمد مع مدعى عليهم آخرين في القضية نفسها جرى وضعهم بالتصرف للسبب عينه، ما يكشف استنسابية فاضحة وازدواجية معايير صارخة لا يمكن القبول بها.

إن هذا التعيين يُشكّل إهانة مباشرة لدماء ولمعاناة الجرحى والمتضررين، واستفزازًا سافرًا لمشاعر أهالي الضحايا، ويؤكد مرة أن ملف المرفأ ما زال يُدار بمنطق التسويات والمحسوبيات على حساب العدالة والحقيقة.

وعليه، نطالب بإلغاء هذا التعيين فورًا، واعتماد معيار واحد على جميع دون استثناء، ونحذّر من أن الاستمرار في هذا النهج يكرّس سقوط ما تبقى من ثقة بالدولة ومؤسساتها.

دماء شهدائنا ليست وجهة نظر، والعدالة ليست انتقائية".

