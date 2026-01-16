"30 رصاصة نحو موقعنا".. بيان لليونيفيل!

صدر عن "اليونيفيل"، البيان التالي:

هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش جنوب الخط الأزرق حوالي ثلاثين رصاصة من عيار صغير نحو موقع لليونيفيل بالقرب من كفر شوبا.



أصابت الرصاصات موقع حراسة، واخترقت إحداها أماكن السكن داخل الموقع، على الأرجح بعد ارتدادها. ولحسن الحظ، لم يكن أحد متواجدًا عند دخول الرصاصة، ولم تُسجَّل أي إصابات.



وطالبت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار عبر آليات الارتباط القائمة.



نذكّر الجيش الإسرائيلي بواجباته في ضمان جنود حفظ السلام، ووقف الاعمال التي قد تُعرّضهم أو مواقعهم للخطر، أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات خطيرة لقرار رقم 1701، وتقوّض الاستقرار الذي نسعى إلى تحقيقه.