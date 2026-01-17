أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "نداء الوطن" إلى أن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمس، هو الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع". وأوضحت أن "النقاش الذي اتسم بالشمولية والاستفاضة، استغرق نحو ساعة، ما يكرّس متانة التحالف الاستراتيجي ووحدة الرؤية في الشؤون الوطنية والسيادية بين رئيس الجمهورية ورئيس "القوات"، ويبدّد أوهام "الممانعة" والمصطادين بالماء العكر". وبحسب المصادر، فإن "قنوات التنسيق بين الجانبين تتوزع على أربعة مسارات وخطوط فاعلة: أولها القناة السياسية التي يتولّاها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي. ثانيها التنسيق الدائم عبر فرق العمل المختصة من الجانبين. ثالثها الإطار الحكومي من خلال وزراء "القوات"، وصولًا إلى المسار الرابع والمتمثل في التواصل المباشر بين عون وجعجع".
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأمير يزيد بن فرحان في لقاء مطوّل وخاص، تمّ خلاله استعراض شامل لمجمل التطورات والأحداث التي تمرّ بها المنطقة، والتحديات القائمة، وتأثيراتها على الأوضاع العامة والاستقرار.
كتبت صحيفة "المدن":