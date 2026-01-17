أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "نداء " إلى أن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس حزب " " سمير جعجع برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمس، هو الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع". وأوضحت أن "النقاش الذي اتسم بالشمولية والاستفاضة، استغرق نحو ساعة، ما يكرّس متانة التحالف الاستراتيجي ووحدة الرؤية في الشؤون الوطنية والسيادية بين رئيس الجمهورية ورئيس " "، ويبدّد أوهام "الممانعة" والمصطادين بالماء العكر". وبحسب المصادر، فإن "قنوات التنسيق بين الجانبين تتوزع على أربعة مسارات وخطوط فاعلة: أولها القناة السياسية التي يتولّاها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي. ثانيها التنسيق الدائم عبر فرق العمل المختصة من الجانبين. ثالثها الإطار الحكومي من خلال وزراء "القوات"، وصولًا إلى المسار الرابع والمتمثل في التواصل المباشر بين عون وجعجع".









وفي اتصال تخلّلته التهنئة بمرور سنة على انتخاب عون رئيسًا، اعتبر جعجع وفق بيان "القوات" أن "هذه السنة شكّلت انطلاقة فعلية لمسار استعادة الدولة ووضعها على السكة الصحيحة وصولًا إلى دولة فعلية وقادرة. وأشاد جعجع بالمواقف التي أطلقها ، لافتًا إلى أنها تُشكّل امتدادًا واضحًا لخطاب القسم، ولا سيّما لجهة التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة ، وعلى أن يكون قرار الحرب والسلم حصرًا من صلاحياتها، بما يعيد الاعتبار للدستور ولمفهوم السيادة الوطنية. كما شكّل الاتصال مناسبة للتداول في أوضاع المنطقة، حيث تمّ التشديد على ضرورة تحييد عن الصراعات الإقليمية، حفاظًا على استقراره وأمنه ومصالح شعبه. كذلك جرى التطرق إلى جملة من الملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات النيابية وضرورة إتمامها في موعدها، وتمكين غير المقيمين من الاقتراع من أماكن إقامتهم لكامل أعضاء المجلس النيابي

