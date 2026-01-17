قاسم: دفاعنا مشروع في اي وقت

سلام: المشاريع جاهزة للإنطلاق فور تأمين التمويل المرتقب لا سيما من البنك الدولي وساقوم بزيارة جديدة إلى الجنوب عند بدء تنفيذ المشاريع آملاً أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن