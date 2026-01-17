بترول لبنان يعود إلى الواجهة الدولية..(التفاصيل في النشرة المسائية)

مصادر دبلوماسية للجديد: لا تغيير في النبرة العربية والدولية تجاه لبنان خصوصاً من قبل السعوديين والفرنسيين بالإصرار على قرار حصرية السلاح وإقرار الإصلاحات المالية وفي مقدمتها قانون الفجوة المالية