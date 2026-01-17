أداء لافت للفريق اللبناني في البطولة الدولية لمناظرات المدارس في الدوحة

وضمّ الفريق اللبناني الطالبة لارا بصراوي من ثانوية الأفق الجديد – صيدا
، والطالب حمزة قنواتي خريج المدرسة اللبنانية
العالمية، إلى جانب فرح خالد و الخريجة بيان الكردي من مدرسة المقاصد خديجة الكبرى. ورافق الفريق كلّ من المدربين نهلا بسيوني ونضال الإبريق، إضافة إلى مديرة البطولة الوطنية هبة الحركة.
وكان الفريق اللبناني قد تأهّل إلى النهائيات بعد أداء لافت في التصفيات الدولية، علماً أنه تم اختياره عقب منافسات محلية جمعت 13 مدرسة لبنانية، واختُتمت فعالياتها في شهر أيار الماضي في الجامعة
الأميركية في بيروت
.
وفي النهائيات، حقق الفريق اللبناني الفوز في مناظرتين من أصل خمس، كما أحرزت الطالبة مريم وسام ابي عيسى المركز الثالث في لقب أفضل متحدث في الفئة المفتوحة باللغة العربية
، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية، التي نظمها مركز مناظرات قطر لموسم 2025–2026، بمشاركة أكثر من 200 متسابق من 50 دولة.
وتتواصل مسيرة البطولة، حيث من المقرر أن تنطلق التدريبات الخاصة ببطولة مناظرات الجامعات لعام 2026 في شهر شباط المقبل.