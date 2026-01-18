عاجل
ناشر موقع 180 بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو: السعودي يؤكد أن جدول أعماله حول لبنان يبدأ بحصر السلاح ولا يزال يتحدث بنفس النبرة
ناشر موقع 180 بوست حسين أيوب لـ #وهلق_شو: السعودي يؤكد أن جدول أعماله حول لبنان يبدأ بحصر السلاح ولا يزال يتحدث بنفس النبرة
09:17
أثناء الهايكينغ.. تاه بين جبال زغرتا (فيديو)
08:28
مشاهد متداولة للحظة السيطرة على مقرات قسد (فيديو)
06:05
"عبوات زرعها حزب الله.. داخل البرلمان"؟! (فيديو)
05:01
نصف دراجة.. وسائق يتحدى الفيزياء! (شاهد الفيديو)
04:30
"لا أثر لركابها".. العثور على حطام طائرة!
محليات
وزيرة التربية في قطر: العلاقات التربوية على جدول اللقاء
2026-01-18 | 09:55
A-
A+
وزيرة التربية في قطر: العلاقات التربوية على جدول اللقاء
بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برنامج زيارتها إلى
العاصمة
القطرية
الدوحة
، ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح، واجتمعت بوزيرة التربية والتعليم العالي في قطر السيدة لولوة الخاطر، في حضور
سفير لبنان
في قطر بلال
قبلان
، والإدارة والمستشارين في مكتب
الوزيرة
الخاطر. وعرض الجانبان العلاقات التربوية والجامعية ونتائج الزيارات المتبادلة ومسودة مذكرة التفاهم بين الوزارتين التي بلغت مرحلة وضع اللمسات الخيرة على مضمونها من اجل توقيعها.
وعلى جدول أعمال الزيارة محطات ولقاءات متعددة للأيام المقبلة.
وقد وجّهت
الوزيرة
كرامي تحية شكر وتقدير للوزيرة الخاطر وفريق عملها، على حفاوة الاستقبال والعناية بالحاجات التربوية للبنان.
وزيرة التربية في قطر: العلاقات التربوية على جدول اللقاء
محليات
وزيرة التربية
قطر
التحكم المروري: قتيل و11 جريحاً في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يغادر بيروت الآن متوجّهاً إلى الرياض على متن طائرة خاصة
