وزيرة التربية في قطر: العلاقات التربوية على جدول اللقاء

بدأت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي برنامج زيارتها إلى ، ترافقها مديرة مكتبها مايا مداح، واجتمعت بوزيرة التربية والتعليم العالي في قطر السيدة لولوة الخاطر، في حضور في قطر بلال ، والإدارة والمستشارين في مكتب الخاطر. وعرض الجانبان العلاقات التربوية والجامعية ونتائج الزيارات المتبادلة ومسودة مذكرة التفاهم بين الوزارتين التي بلغت مرحلة وضع اللمسات الخيرة على مضمونها من اجل توقيعها.

