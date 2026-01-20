"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!

أكدت مصادر غربية لصحيفة الجمهورية، أنّ " لم يتراجع عن الضربة، بل إنّه أرجأ قراره ربما لأيام، أو لأسابيع".

ووفق المصادر عينها، فإنّه "من الصعب احتواء الغليان القائم، فإيران بالنسبة إلى تشكّل العقبة الأساس أمام مصالح الأميركية وسياستها في المنطقة، والعقوبات على رغم من قساوتها، أثبتت أنّها غير قادرة على تحقيق الهدف المرجو منها، وتبعاً لذلك، فإنّ الضربة خيار نهائي بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، سواء لإضعاف وضرب قدراتها النووية والصاروخية، أو حتى إسقاط النظام واستبداله بنظام جديد موالٍ لواشنطن التي تعتبر أنّ عامل الوقت يلعب لمصلحة إيران، فمن دون «لكمة رادعة» لها، فإنّها ستتفلّت أكثر، وتعزّز قدراتها النووية والصاروخية أكثر، وتُنعِش أذرعتها في المنطقة، وتحديداً «حزب الله»، بما يفاقم الخطر على المصالح الأميركية في المنطقة، وعلى حلفاء واشنطن بصورة خاصة".