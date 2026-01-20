"خطر في الجنوب".. صاروخ غير منفجر

العثور على صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب الإسرائيلية في بلدة بيوت السياد جنوبي لبنان pic.twitter.com/u3DjrK4IeC
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) January 20, 2026
العثور على صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب الإسرائيلية في بلدة بيوت السياد جنوبي لبنان pic.twitter.com/u3DjrK4IeC
اعتبر النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط،
عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعاً صباح اليوم برئاسة النقيب جورج البركس في مركز النقابة المؤقت، وقرر ما يلي: