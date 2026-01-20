الأخبار
محليات

"خطر في الجنوب".. صاروخ غير منفجر

2026-01-20 | 04:33
&quot;خطر في الجنوب&quot;.. صاروخ غير منفجر
"خطر في الجنوب".. صاروخ غير منفجر

عُثر صباح اليوم على صاروخ غير منفجر من مخلفات الحرب في بلدة بيوت السياد جنوب مدينة صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

"خطر في الجنوب".. صاروخ غير منفجر

محليات

الجنوب

اسرائيل

حزب الله

الرئيس عون: "الحقيقة في ما ترون لا في ما تسمعون" وماضون في بسط سلطة الدولة على كافة اراضيها
عدّادات وتعديات… كهرباء لبنان تتحرك

