عدّادات وتعديات… كهرباء لبنان تتحرك

دائرة : 21 محضرًا

دائرة الشياح: 17 محضرًا

دائرة : 66 محضرًا

دائرة الإقليم: 57 محضرًا

دائرة شتورا: 3 محاضر

دائرة : 17 محضرًا

: 3 محاضر

: 66 محضرًا

وبذلك، بلغ المجموع الإجمالي 250 محضرًا، في تأكيد على حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي.

كما أشارت المؤسسة إلى أنّها ستُفيد المواطنين دوريًا بنتائج حملات نزع التعدّيات التي تنفّذها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المرعية الإجراء.