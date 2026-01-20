معلومات الجديد: تأخر انعقاد الجولة المقررة في 14 كانون الثاني يعود لأزمة في بنية الميكانيزم واتفاق وقف إطلاق النار إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية

معلومات الجديد: لا مؤشرات لانعقاد لجنة الميكانيزم قبل الثامن عشر من شباط على الرغم من عودة الجنرال جوزيف كليرفيلد من أميركا وذلك لعدم الحاجة الى انعقادها حالياً