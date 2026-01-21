حلفاء واشنطن في لبنان خائفون.. فما علاقة إيران وسوريا؟ (الديار)

اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"الديار
" ان احد الدبلوماسيين الاوروبيين تلقى مراجعات من عدة شخصيات سياسية ونيابية لبنانية حول الاحداث في سوريا
والتي تشير حتى الان الى وجود تغيير استراتيجي في مقاربة واشنطن
لدور الاكراد حيث تبدو العمليات العسكرية منسقة مسبقاً مع تركيا
على قاعدة تقليص نفوذ "قسد" أو ربما الغاء دورها. وفي غياب اي معلومات من السفارة الاميركية في بيروت
، وامام عجز السفير
الاوروبي عن تقديم اجابات حاسمة، ازداد منسوب القلق عند حلفاء واشنطن في ظل مخاوف جدية من عدم حصول ضربة لايران، والذهاب الى تفاهمات يمكن ان تنعكس على الواقع اللبناني، ما سيفقدهم الزخم الحالي في المواجهة المفتوحة مع حزب الله
.