الحجار يلتقي ملك البحرين: تأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في المجال الأمني

ورحّب ملك البحرين بالوزير ، محمّلا إياه تحياته وتمنياته للرئيس عون وللشعب اللبناني "المزيد من التطور والنماء".وأشاد ملك البحرين بـ"العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الشقيقة، والتي تشهد تقدما مستمرا في كل المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة"، منوها بـ"مثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على توثيق التعاون والتنسيق والعمل المشترك، لا سيما في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة"، مؤكدا "موقف مملكة البحرين الثابت تجاه ، ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وما يحقق مصلحة شعبه الشقيق".، شكر الوزير الحجار لملك البحرين "حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مثمنا "مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه لبنان وشعبه، وحرصها على وحدته وضمان أمنه واستقراره".وأكد الحجار "تطلع لبنان إلى تعزيز العلاقات الطيبة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما الشقيقين".