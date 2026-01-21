مركز تجميل غير مرخَّص في هذه البلدة.. وأمن الدولة يختمه بالشمع الاحمر

دهمت دورية من - مكتب منزلًا في بلدة السلطان يعقوب بعد ورود معلومات عن استخدامه كمركز تجميل من دون ترخيص.



وقد ضبط بداخله عدد من أبر التنحيف، إضافة إلى معدات اخرى تستخدم في التجميل.



بناء لاشارة المختص تم ختم غرفتين بداخله بالشمع الأحمر وإتلاف الأدوات المستعملة".