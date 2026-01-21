الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

مركز تجميل غير مرخَّص في هذه البلدة.. وأمن الدولة يختمه بالشمع الاحمر

2026-01-21 | 02:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مركز تجميل غير مرخَّص في هذه البلدة.. وأمن الدولة يختمه بالشمع الاحمر
مركز تجميل غير مرخَّص في هذه البلدة.. وأمن الدولة يختمه بالشمع الاحمر

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة:

دهمت دورية من مديرية البقاع الإقليمية - مكتب راشيا منزلًا في بلدة السلطان يعقوب بعد ورود معلومات عن استخدامه كمركز تجميل من دون ترخيص.

وقد ضبط بداخله عدد من أبر التنحيف، إضافة إلى معدات اخرى تستخدم في التجميل.

بناء لاشارة القضاء المختص تم ختم غرفتين بداخله بالشمع الأحمر وإتلاف الأدوات المستعملة".
مقالات ذات صلة
مركز تجميل غير مرخَّص في هذه البلدة.. وأمن الدولة يختمه بالشمع الاحمر

محليات

تجميل

ختم بالشمع الاحمر

امن الدولة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - استهداف سيارة على طريق الزهراني

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بالفيديو - استهداف سيارة على طريق الزهراني
01:58
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرا من حزب الله في صيدا جنوب لبنان
01:46
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الزهراني
01:46
السفير سيمون كرم: ما تطالب به إسرائيل "شديد القسوة"
01:10
بعد كلمة عون… الفجوة بينه وبين الحزب تتسع (الجمهورية)
00:39
الحجار يلتقي ملك البحرين: تأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في المجال الأمني
00:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026