أ ف ب : برلين تصف الضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا بأنها "جرائم حرب"
ستارمر يؤكد أن بريطانيا لن ترضخ لضغوط ترامب بشأن غرينلاند (أ ف ب)
وزير الدفاع السوري لـ سانا: إن قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل
محليات

بالفيديو - غارة تستهدف سيارة في بلدة البازورية

2026-01-21 | 03:48
بالفيديو - غارة تستهدف سيارة في بلدة البازورية

بالفيديو - غارة تستهدف سيارة في بلدة البازورية

محليات

غارة

استهداف

الجنوب

كنعان بحث الاصلاحات المالية مع موفد ماكرون وأكد حق المودعين في استرداد جنى عمرهم
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة البازورية

اقرأ ايضا في محليات

كلام واضح ومسؤول.. جعجع يثني على مواقف الرئيس عون
06:30

كلام واضح ومسؤول.. جعجع يثني على مواقف الرئيس عون

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس":

06:30

كلام واضح ومسؤول.. جعجع يثني على مواقف الرئيس عون

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس":

الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان
05:55

الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرئيس وأعضاء السلك القنصلي: "نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان، لا تلك التي يعمد البعض إلى تشويهها أو تحريف واقعها".

وشدد على ان "الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها، لأنها تعزّز مصداقيتنا أمام الخارج، وهي جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، ولا يمكن اعتماد الإصلاح بالانتقاء".

من جهته، قال القنصل العام جوزف حبيس: " نتعهّد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة لبنان ومؤسساته، ونؤكّد استعدادنا للتعاون معكم في كل ما من شأنه تعزيز حضور لبنان الدولي وتحقيق رفاهية شعبه".

05:55

الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرئيس وأعضاء السلك القنصلي: "نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان، لا تلك التي يعمد البعض إلى تشويهها أو تحريف واقعها".

وشدد على ان "الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في مواعيدها، لأنها تعزّز مصداقيتنا أمام الخارج، وهي جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، ولا يمكن اعتماد الإصلاح بالانتقاء".

من جهته، قال القنصل العام جوزف حبيس: " نتعهّد بالعمل بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة لبنان ومؤسساته، ونؤكّد استعدادنا للتعاون معكم في كل ما من شأنه تعزيز حضور لبنان الدولي وتحقيق رفاهية شعبه".

كلام واضح ومسؤول.. جعجع يثني على مواقف الرئيس عون
06:30
الحدث- الحلقة الكاملة- 21-01-2026
06:26
الرئيس عون لاعضاء السلك القنصلي: نعتمد عليكم لنقل الصورة الحقيقية عن لبنان
05:55
بالصورة- "رابط" في الحزب شهيد غارة البازورية
05:16
بالصورة- مناشير إسرائيلية تحرض ضد "روابط" الحزب
05:12
وزيرة التربية تزور المدرسة اللبنانية في قطر
05:07
