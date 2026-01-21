بالصورة - قنبلة إسرائيلية على تظاهرة في كفركلا

افاد مراسل "الجديد" ان أهالي بلدة كفركلا الجنوبية اشعلوا الإطارات خلال تظاهرة في البلدة أحتجاجاً على مصير العودة وإعادة الإعمار،

وفي الأثناء قامت محلقة اسرائيلية معــادية بالقاء قنبلة صوتية باتجاه المتظاهرين.