محليات

بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

2026-01-21 | 15:17
بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الوقائع الميدانية جراء العدوان الجوي الإسرائيلي الذي إستهدف مساء اليوم بلدات قناريت ، الخرايب ، الكفور ، جرجوع وأنصار ، وأعطى توجيهاته للأجهزة المختصة في الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية ومكتب الخدمات الاجتماعية في حركة أمل والمجالس البلدية المعنية بوضع كل إمكاناتها بتصرف عشرات العائلات التي دمرت منازلها وأصبحت بلأ مأوى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان .

وقال بري: "لم يعد يجدي لبنان واللبنانيين بيانات الشجب والإدانة ، ما ينقذ لبنان ويحرر أرضه ويحصنه في مواجهة العدوانية الإسرائيلية الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى الذين سقطوا اليوم لا سيما الاعلاميون منهم".
بري: لم يعد يجدي لبنان بيانات الشجب والإدانة.. ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

محليات

بري

لبنان

الجنوب

مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة البازورية
السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري يزور وزير الخارجية يوسف رجي

