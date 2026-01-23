مياه لبنان الجنوبي: تضرّر محطة الزاهرية في الغارة على قناريت

أعلنت مؤسسة " الجنوبي" في بيان، أن " الجوية التي شنّها على بلدة قناريت في ، أدت الى أضرار مباشرة في محطة الزاهرية، وهي جزء من منظومة المياه التي تخدم أحياء عدة في المنطقة".



وأشارت الى أنه "على الفور قامت فرق المؤسسة بالكشف على لتقييم الاضرار وإعداد التقارير الأولية، علماً أن المؤسسة اعتمدت على البدائل السريعة لضمان استمرارية التغذية بالمياه من المحطة للمشتركين".



وجددت استنكارها "القاطع لاستهداف البنى التحتية المدنية"، ودعت المنظمات الدولية والجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها في حماية المرافق العامة، لاسيما المياه والكهرباء".