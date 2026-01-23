الرئيس عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية: أنتم أبناؤنا والدولة ملزمة بمساعدتكم

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد من تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية " إنّ اتصالاتنا الدولية تُطالب باستمرار بوقف الاعتداءات ، ولا يمكن أن يسلَم من دون جنوبه".



وقال "سأعمل بالتنسيق مع قيادة على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية".



وشدد " إنّ مطلبنا الأساسي في اجتماعات «الميكانيزم» أولويته تتمثّل بعودة السكان إلى قراهم ومنازلهم، وإطلاق الأسرى".



وتوجه اليهم بالقول:" أنتم أبناؤنا، والدولة مُلزَمة بمساعدتكم. وسأبحث مع رئيس الحكومة ووزير المالية في ملف التعويضات والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. وأنا متّفق مع رئيس ورئيس على ضرورة رفع المعاناة عنكم، فهذا واجبنا الوطني".