الوكالة الوطنية: تعرض محيط قوة من الجيش اللبناني أثناء قيامها بمهمة ميدانية مشتركة مع قوات "اليونيفيل" جنوب بلدة الخيام لإطلاق نار مصدره دبابة إسرائيلية خرجت من الموقع المستحدث في منطقة الحمامص