بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية

عند الساعة 11:45 من قبل ظهر ، سقط ثلاثة مواطنين أثناء ممارستهم رياضة الطيران الشراعي، حيث وقع اثنان منهم في حرج عين ورقة – غوسطا، فيما سقط الثالث ضمن نطاق مدينة .

على الأثر، توجّه عناصر الدفاع المدني إلى الموقعين المحدّدين، وعند الوصول إليهم تبيّن أنهم بصحة جيدة ولم تُسجّل إصابات تستدعي نقلهم إلى المستشفى.

وتُجدّد دعوتها المواطنين إلى التقيّد بإرشادات السلامة والامتناع عن ممارسة رياضة الطيران الشراعي خلال الأحوال الجوية الماطرة أو ، لما تشكّله من مخاطر جدّية على السلامة العامة.رياضة الطيران الشراعي