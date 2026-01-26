"دعم الجيش وإعادة الإعمار".. بين بري والخليفي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة القطري الدكتور عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق بحضور السفير القطري لدى الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تناول اللقاء بحث لآخر تطورات الاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.



بري حمّل الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر واللبنانيين لقطر أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى الميادين، ودعمهم بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع، والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة ما هدمه العدوان المتواصل عليه في لبنان.



كما استقبل بري أيضاً نقيب المحامين في مارتينوس حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وبرامج عمل النقابة في المرحلتين الراهنة والمقبلة.



كما تابع رئيس المجلس شؤوناً تربوية خلال إستقباله رئيسة راهبات النبطية ومديرة ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية الأخت ماري توما والأخت ماريا وهبي.



وبعد الظهر استقبل بري رئيس بلدية صيدا السابق المهندس السعودي والسيد حسان السعودي.