"دعم الجيش وإعادة الإعمار".. بين بري والخليفي

بري حمّل الوزير الخليفي والوفد المرافق شكر لبنان
واللبنانيين لقطر أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى الميادين، ودعمهم الجيش اللبناني
بما يمكنه من القيام بدوره الوطني الجامع، والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار
ما هدمه العدوان الإسرائيلي
المتواصل عليه في لبنان.
كما استقبل بري أيضاً نقيب المحامين في بيروت عماد
مارتينوس حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة وبرامج عمل النقابة في المرحلتين الراهنة والمقبلة.
كما تابع رئيس المجلس شؤوناً تربوية خلال إستقباله رئيسة راهبات النبطية ومديرة ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات في النبطية الأخت ماري توما والأخت ماريا وهبي.
وبعد الظهر استقبل بري رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد
السعودي والسيد حسان السعودي.