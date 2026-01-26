فريد البستاني: لا نسعى لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية

صدر عن للنائب البيان التالي:

" استوقفنا تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج الوكيل القانوني للوزير السابق يعلن فيه ان " القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى ، والمتعلّق بتجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ عبود، لا يتناول الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد".

يهمنا أن نؤكّد أن " الإخبار المُقدم بحقّ النقيب إيلي عبود والوزير السابق سلام وآخرين قدم من قبل الدكتور بصفته رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية وباجماع اعضاء اللجنة، بعدما تبين لها مخالفات مالية وهدر مال عام، وقد انتهى دورها الرقابي لحظة إحالة التقرير والمرفقات إلى المختص انطلاقا من مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء".



وعليه، فان النائب لا يسعى لتحقيق مكاسب سياسية او شخصية من تصريحاته واعماله انما حرصا على مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية عبر القضاء المختص، بحق كل من ارتكب او أخلّ بالأمانة ليس الا ايمانا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء".