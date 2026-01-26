عاجل
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
محليات
الشيخ نعيم قاسم: عندما يهدد ترامب الإمام الخامنئي فهو يهدد عشرات الملايين من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات
2026-01-26 | 09:26
الشيخ نعيم قاسم: عندما يهدد ترامب الإمام الخامنئي فهو يهدد عشرات الملايين من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات
"عندما يُهدَد خامنئي لسنا حياديين".. موقف جديد للشيخ نعيم قاسم!
قاسم: "سنتصدى لأي تهديد يتعرض له الولي الفقيه" - شاهد الفيديو
الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: ندعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
الشيخ نعيم قاسم: عندما يهدد ترامب الإمام الخامنئي فهو يهدد عشرات الملايين من واجبنا أن نتصدى لهذا التهديد بكافة الإجراءات والاستعدادات
في المانيا.. توقيف لبناني يُشتبه بارتباطه بـ"حماس" (نداء الوطن)
الصحافي تمام نور الدين لـ"#وهلق_شو": الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني ثابت رغم محاولات أميركية عدة لإقصاء فرنسا
14:51
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
14:51
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
14:35
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
14:35
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
13:58
جبهة لبنان.. ماذا لو؟ - شاهد الفيديو
13:58
جبهة لبنان.. ماذا لو؟ - شاهد الفيديو
محليات
14:51
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
محليات
14:35
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
خاص الجديد
13:58
جبهة لبنان.. ماذا لو؟ - شاهد الفيديو
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا عنصرين من حزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان
14:51
14:51
مراسل الجديد: غارة من مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق علي الطاهر من جهة الميدنة كفرمان
14:35
14:35
جبهة لبنان.. ماذا لو؟ - شاهد الفيديو
13:58
13:58
دعم قطري للبنان بنصف مليار دولار.. وإعادة الإعمار مؤجلة - شاهد التقرير
13:47
13:47
حقول تبغ ملوّثة ببراز بشري وأسواق معسّل مغشوش بالخشب… مداهمات جديدة في "لقمة وطن" الآن على الجديد
13:47
13:47
نوح زعيتر في استجوابه: "كنت ازرع بطاطا وشعير".. كيف يبدو سجنه؟ - شاهد التقرير
13:29
13:29
12:57
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
2025-11-01
"الوقت نفذ".. براك عن لبنان: دولة فاشلة!
10:43
النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب
09:24
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 26-01-2026
2026-01-25
إسرائيل تستهدف أستاذًا (صورة)
2025-11-15
مارك ضو عن خطاب نعيم قاسم: لاخطر على المستوطنات والخطر علينا!
13:18
مقدمة النشرة المسائية 26-01-2026
2026-01-25
مقدمة النشرة المسائية 25-01-2026
2026-01-24
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
2026-01-24
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
2026-01-24
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
2026-01-24
من باريس.. مراسلتنا تواكب زيارة الرئيس سلام
محليات
12:00
عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!
محليات
12:00
عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!
محليات
10:56
الغارة الإسرائيلية إستهدفت إعلامياً في قناة المنار (صورة)
محليات
10:56
الغارة الإسرائيلية إستهدفت إعلامياً في قناة المنار (صورة)
خاص الجديد
12:32
بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!
خاص الجديد
12:32
بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!
محليات
12:57
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
محليات
12:57
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
عربي و دولي
08:32
كانت متوجهة إلى لبنان.. سوريا تضبط شحنة أسلحة! (صور)
عربي و دولي
08:32
كانت متوجهة إلى لبنان.. سوريا تضبط شحنة أسلحة! (صور)
عربي و دولي
10:06
حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!
عربي و دولي
10:06
حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!
