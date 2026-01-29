فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين

جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان

جابر: الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات

وزير المال ياسين جابر: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أن الانضباط المالي ليس خياراً