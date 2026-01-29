عاجل
جابر: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي
جابر: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي
جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
جابر: الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات
جابر: الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات
وزير المال ياسين جابر: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أن الانضباط المالي ليس خياراً
وزير المال ياسين جابر: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أن الانضباط المالي ليس خياراً
محليات

معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه

2026-01-29 | 04:46
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه

Aljadeed
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين

جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026
10:25
جابر: خصّصنا 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية و150 مليون دولار للبنى التحتية ومن الضروري الانتقال بدوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الاصطناعي
10:23
جابر: لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص
10:19
جابر: موافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان
10:16
جابر: الإنضباط المالي ضرورة وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا بل حماية للأولويات
10:14
وزير المال ياسين جابر: استمعت إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة أبرزها أن الانضباط المالي ليس خياراً
10:09
