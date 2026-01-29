الوكالة الوطنية: المدفعية الإسرائيليّة استهدفت منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة راميا بعدد من القذائف تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والمسيّر في أجواء القطاعين الغربي والأوسط

جابر: باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026

