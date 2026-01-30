تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

ارتفع ، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 39 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 38 ألف ليرة والمازوت 21 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة ، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

