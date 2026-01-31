اتفاق "قسد" نواة لحلول أمنية أوسع وقد يطال لبنان (البناء)

جاء في اسرار صحيفة "البناء"

"يقول مرجع يواكب المشهد السوري لـ"البناء": إن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه حول الأمن في مناطق سيطرة "قسد" سواء بتكليف جهازها الأمني بتولي الأمن في مناطق الغالبية ومدينتي الحسكة والقامشلي وعين العرب والحفاظ على فرقة من ثلاثة ألوية من بنية قسد بصورة مستقلة ضمن الجيش تشكل على الأرجح نواة لحل أوسع في منطقتي السويداء والساحل، وربما يتشكل شيء يشبه الحشد أو حرس موازٍ للجيش تحت راية . ولم يستبعد المرجع أن يكون هذا النموذج قابلاً للاعتماد في علاقة والجيش اللبناني في إطار حل شامل عندما تنجلي رياح الحرب عن المنطقة ويصبح الانسحاب حتمياً من ".