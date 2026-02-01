رداً على الداخلية السورية.. بيان لـ "حزب الله"!

تعليقاً على التهم التي أطلقتها وزج اسم فيها جزافًا، تؤكد العلاقات ‏الإعلامية في حزب مجدداً الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة ‏مع أي طرف في ، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة ‏سوريا وأمن شعبها.‏