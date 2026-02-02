عون اختتم زيارته إلى إسبانيا والتقى الملك فيليبي السادس

اختتم رئيس الجمهورية زيارته إلى بلقائه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.

ونوّه ، خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بإسبانيا، والتي يترجمها الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين اللبناني والإسباني، إضافة إلى دعم المتواصل للبنان وقضاياه.



، شدد العاهل الإسباني على الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بينهما تعود إلى سنوات طويلة.