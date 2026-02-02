الأخبار
محليات

عون اختتم زيارته إلى إسبانيا والتقى الملك فيليبي السادس

2026-02-02 | 10:07
عون اختتم زيارته إلى إسبانيا والتقى الملك فيليبي السادس
عون اختتم زيارته إلى إسبانيا والتقى الملك فيليبي السادس

اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته إلى إسبانيا بلقائه العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.

ونوّه الرئيس عون، خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإسبانيا، والتي يترجمها الاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين اللبناني والإسباني، إضافة إلى دعم إسبانيا المتواصل للبنان وقضاياه.

من جهته، شدد العاهل الإسباني على الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بينهما تعود إلى سنوات طويلة.
