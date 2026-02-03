عاجل
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: لن ندخل أي مغامرة حرب جديدة
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام: التزامنا بالسياسات الإصلاحية يُشجع على الاستثمار في لبنان
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
سلام في القمة العالمية للحكومات: تحقيق السيادة والإصلاح أساس للنهوض بالبلد
تسجيل الدخول
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
محليات
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً
2026-02-03 | 00:48
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً
