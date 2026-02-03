إرتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

ارتفع ، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10 آلاف ليرة والبنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 22 ألف ليرة والغاز 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: