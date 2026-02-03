عاجل
محليات

إرتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

2026-02-03 | 02:27
إرتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟
إرتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10 آلاف ليرة والبنزين 98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 22 ألف ليرة والغاز 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95  أوكتان: مليون و391 ألف ليرة  

البنزين 98 أوكتان: 1431.000 

المازوت: مليون و314 ألف ليرة 

الغاز: مليون و240 ألف ليرة 
 
 
 
 
إرتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت؟

محليات

أسعار المحروقات

المحروقات

Aljadeed
"اجتماع سوري - لبناني - أردني مخصص للكهرباء".. وسلام يُرحّب
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً

