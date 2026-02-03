"اجتماع سوري - لبناني - أردني مخصص للكهرباء".. وسلام يُرحّب

التقى ، رئيس مجلس وزراء الهاشمية الدكتور جعفر حسان، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي.



كما طرح الجانب مبادرة لعقد اجتماع ثلاثي سوري–لبناني– في عمّان، يُخصَّص لبحث ملفات الطاقة والكهرباء، وقد رحّب الرئيس سلام بهذه المبادرة.



كذلك، جرى الاتفاق على عقد مؤتمر لرجال الأعمال واللبنانيين في شهر .



كما وتناول اللقاء أيضًا التطورات الإقليمية.