المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة سحمر

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزّة أرضية بقوة 2.6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة جنتا – قضاء بعلبك عند الساعة 14:52 من بعد ظهر الأحد 1 شباط 2026