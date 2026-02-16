استشهاد محمد قشاقش بغارة إسرائيلية في حانين – قضاء بنت جبيل

استشهد الشاب تحسين قشاقش صباحا، عندما استهدفته مسيّرة معادية بغارة امام منزله في بلدته حانين في .

وفي التفاصيل، أن قشاقش كان يستعد لتشغيل "الفان" الذي يملكه المركون امام منزله والى جانبه سيارته ايضا رباعية الدفع، وذلك للتوجه لنقل طلاب الى مدارسهم، عندما وقع الاستهداف حيث اطلقت المسيّرة المعادية صواريخ عدة باتجاهه، ما ادى الى استشهاده واحتراق السيارتين.

وعلى الفور عملت فرق من الدفاع المدني على اطفاء الحريق ونقل جثة الشهيد الى في .