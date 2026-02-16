عراقجي في جنيف لجولة تفاوض جديدة مع واشنطن

وصل عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع حول برنامج ، على ما أعلن التلفزيون الرسمي .



وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات "غير المباشرة" الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع شباط في سلطنة عُمان في ظل تهديد أميركي بالتدخل عسكريا.



وقال عراقجي في منشور على إكس: "إنني في جنيف حاملا أفكارا حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف" مضيفا "ما ليس مطروحا على الطاولة هو الرضوخ للتهديد".



وأعلن التلفزيون الإيراني عبر تلغرام الإثنين أن " وصل إلى جنيف على رأس وفد وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات حول النووي".



ومن المقرر أن يعقد عراقجي محادثات أيضا مع نظيريه السويسري والعُماني، كما سيلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ومسؤولين دوليين آخرين، وفق ما أفادت الخارجية والتلفزيون الرسمي.