هيكل شارك في مؤتمر ميونيخ وبحث في لقاءات دعم المؤسسة العسكرية

شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مؤتمر ميونيخ الـ62 للأمن للعام 2026 الذي أقيم في ألمانيا الاتحادية ابتداءً من 13/2/2026 ولغاية 15/2/2026. وقد أقيم المؤتمر بحضور رؤساء ووزراء ودبلوماسيين ورؤساء أجهزة وقادة جيوش من عدة دول حول ، وتضمَّنَ مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي، والأمن والدفاع، ومعالجة النزاعات، إلى جانب أحدث التقنيات ذات الاستخدامات الأمنية والعسكرية.