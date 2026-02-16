الأخبار
محليات

هيكل شارك في مؤتمر ميونيخ وبحث في لقاءات دعم المؤسسة العسكرية

2026-02-16 | 03:26
هيكل شارك في مؤتمر ميونيخ وبحث في لقاءات دعم المؤسسة العسكرية
هيكل شارك في مؤتمر ميونيخ وبحث في لقاءات دعم المؤسسة العسكرية

شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مؤتمر ميونيخ الـ62 للأمن للعام 2026 الذي أقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ابتداءً من 13/2/2026 ولغاية 15/2/2026. وقد أقيم المؤتمر بحضور رؤساء ووزراء ودبلوماسيين ورؤساء أجهزة أمنية وقادة جيوش من عدة دول حول العالم، وتضمَّنَ مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي، والأمن والدفاع، ومعالجة النزاعات، إلى جانب أحدث التقنيات ذات الاستخدامات الأمنية والعسكرية.

خلال المؤتمر، عُقِد اجتماع ضمَّ قادة الجيوش المشاركين، وجرى عرض المستجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري.
كما عَقد العماد هيكل على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الجيوش: رئيس أركان الدفاع الألماني Gen Carsten Breuer، رئيس أركان الدفاع البريطاني Air Chief Marshal Sir Richard Knighton، رئيس أركان الدفاع الإيطالي Gen Luciano Portolano، رئيس أركان الدفاع في القوات المسلحة الهولندية Gen Onno Eichelsheim، قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني Field Marshal Syed Asim Munir، رئيس اللجنة العسكرية في الناتو Admiral Giuseppe Cavo Dragone، الممثل الخاص لأمين عام الناتو Javier Colomina، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والشرق - أوسطية السيد مسعد بولس، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور بن محمد قرقاش.
أثناء هذه اللقاءات، تناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وعَرَضَ العماد هيكل سبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة، في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني وخصوصيته، واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

 
