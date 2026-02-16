بعد صورة "الحقيبة الحزبية" في المطار.. الداخلية توضح

وأشار المكتب إلى أنّ "الوزير تواصل فور انتشار الصورة مع قائد جهاز أمن المطار
، العميد الركن فادي كفوري، للتحقق من خلفياتها. وقد تبيّن أنّ الصورة تعود إلى شهر آب 2025، خلال مغادرة أحد الركاب ضمن حملات الحج
".
وأكد مكتب الوزير أنّ "جميع الحقائب، من دون استثناء، تخضع لإجراءات التفتيش والتدقيق الأمني المعتمدة في المطار، من دون أي تمييز".
كما شددت وزارة الداخلية
والبلديات، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، على التزامها تطبيق التدابير الأمنية بحزم ومسؤولية، بما يضمن سلامة
المطار وأمن جميع المسافرين، بعيدًا عن أي تأويلات غير دقيقة أو محاولات للإساءة إلى سمعة هذا المرفق العام.