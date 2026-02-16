بعد صورة "الحقيبة الحزبية" في المطار.. الداخلية توضح

أوضح مكتب والبلديات، ، "ملابسات الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر حقيبة تحمل شعارًا حزبيًا داخل – ، وما أُثير حولها من استنتاجات".

وأشار المكتب إلى أنّ "الوزير تواصل فور انتشار الصورة مع قائد جهاز أمن ، العميد الركن فادي كفوري، للتحقق من خلفياتها. وقد تبيّن أنّ الصورة تعود إلى شهر آب 2025، خلال مغادرة أحد الركاب ضمن حملات ".



وأكد مكتب الوزير أنّ "جميع الحقائب، من دون استثناء، تخضع لإجراءات التفتيش والتدقيق الأمني المعتمدة في المطار، من دون أي تمييز".



كما شددت والبلديات، بالتنسيق مع جهاز أمن المطار، على التزامها تطبيق التدابير الأمنية بحزم ومسؤولية، بما يضمن المطار وأمن جميع المسافرين، بعيدًا عن أي تأويلات غير دقيقة أو محاولات للإساءة إلى سمعة هذا المرفق العام.