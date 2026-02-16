الحريري يطلق معركة الاستحقاق: سنترشح في كل الدوائر (الاخبار)

كتبت صحيفة الاخبار:

علمت «الأخبار» أنّ طلب من منسقي والمناطق والمسؤولين، تفعيل الماكينات الانتخابيّة الخاصة بالتيّار «لأننا سنشارك في عبر ترشيحات في سائر المناطق»، متمنياً عليهم، كما في كل عام، البقاء قريبين من الشعبيّة وتلبية متطلّباتها على قدر المستطاع.