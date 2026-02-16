شهيدان بغارتين على حانين وطلوسة

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه استشهاد مواطنين اثنين جراء غارتين شنهما خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة.



وأوضح البيان أن الغارة الأولى استهدفت فاناً في بلدة حانين في ، فيما استهدفت الغارة الثانية سيارة في بلدة طلوسة قضاء .