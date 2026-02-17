صفيحة البنزين ترتفع… إليكم الأسعار الجديدة

أعلنت أصحاب محطات المحروقات في عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 361 ألف ليرة أي ما يناهز 4 دولارات.



وأتى الجدول على الشكل التالي:



95: 1785.000 (+361000)

98: 1828.000 (+361000)

DL: 1376.000 (+22000)

Gz: 1384.000 (+13000)