عاجل
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:44
زينة رمضان في القصر الجمهوري (شاهد الصورة)
2026-02-16
بالصورة.. السيارة المستهدفة في بلدة طلوسة- قضاء مرجعيون
2026-02-15
استعراض المهارة أدى إلى نهاية مأساوية صادمة - شاهد الفيديو
2026-02-15
"قاتلة" هدى الشعراوي.. تُعيد تمثيل الجريمة! (فيديو)
2026-02-15
قبيل هدم المبنى.. مواطن يهدد بحرق نفسه (شاهد الفيديو)
محليات
جولة للرئيس نواف سلام في طرابلس.. مراسل الجديد يواكب الزيارة
2026-02-17 | 03:34
A-
A+
جولة للرئيس نواف سلام في طرابلس.. مراسل الجديد يواكب الزيارة
مقالات ذات صلة
وصول الرئيس نواف سلام إلى طرابلس لبدء جولته في المدينة
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #وهلق_شو: زيارة الرئيس نواف سلام إلى الجنوب أتت كتوضيح للزيارة السابقة
مراسل الجديد: وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى مدينة صور في مستهل جولته الجنوبية
جولة للرئيس نواف سلام في طرابلس.. مراسل الجديد يواكب الزيارة
محليات
طرابلس
نواف سلام
العودة الى الأعلى
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: قرار الحكومة جريمة جديدة في حق شعب يختنق
بعد زيادة أسعار المحروقات.. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا يعلق
اقرأ ايضا في محليات
10:00
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
10:00
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
09:44
"وطن الإنسان": لا سيادة حقيقية من دون تحرّر مالي
نشر "مشروع وطن الانسان" عبر منصّة أكس معلّقاً على قرارات مجلس الوزراء ما يلي:
09:44
"وطن الإنسان": لا سيادة حقيقية من دون تحرّر مالي
نشر "مشروع وطن الانسان" عبر منصّة أكس معلّقاً على قرارات مجلس الوزراء ما يلي:
08:34
أحمد الحريري عن مشاركة الرئيس سعد الحريري بإفطار دار الفتوى: لا علم لي ونتمنى أن يبقى لمدة 3 أشهر بسبب كثافة المواعيد
08:34
أحمد الحريري عن مشاركة الرئيس سعد الحريري بإفطار دار الفتوى: لا علم لي ونتمنى أن يبقى لمدة 3 أشهر بسبب كثافة المواعيد
يحدث الآن
محليات
10:00
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
محليات
09:44
"وطن الإنسان": لا سيادة حقيقية من دون تحرّر مالي
عربي و دولي
09:03
بزشكيان: نسعى لتحقيق نتائج ملموسة في المحادثات مع أميركا
اخترنا لك
الديوان الملكي السعودي: المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام رمضان
10:00
"وطن الإنسان": لا سيادة حقيقية من دون تحرّر مالي
09:44
أحمد الحريري عن مشاركة الرئيس سعد الحريري بإفطار دار الفتوى: لا علم لي ونتمنى أن يبقى لمدة 3 أشهر بسبب كثافة المواعيد
08:34
أحمد الحريري لـ #هنا_بيروت: مصلحة البلد تتحقق بحصرية السلاح و"ما تحالفنا قبل مع حزب الله وما رح نتحالف"
08:31
أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري لـ #هنا_بيروت: تيار المستقبل سيكون ناخباً أساسياً في الانتخابات المقبلة وحين تحديد موعدها تتضح شكل المشاركة
08:26
الإشتراكي يحذّر من تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية ويدعو لإصلاح شامل
07:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-02-15
رومانسية هادئة في "عيد الحب": ميسي يخطف الأنظار بهدية لأنتونيلا
2026-01-05
"حاول اقتحام منزل نائب ترامب".. ماذا حصل؟
2025-12-23
كريم محمود عبد العزيز يطلق زوجته غيابيًا
2026-02-04
لبنان يترقّب.. و"حزب الله" سيُبقي السقف عالياً! (الجمهورية)
2026-02-11
اعتراض بالقوة لدورية أمن الدولة.. هذا ما حدث!
14:35
ايها اللبنانيون.. استعدوا لارتفاع سعر البنزين!
بالفيديو
بالفيديو
13:41
مقدمة النشرة المسائية 16-02-2026
2026-02-15
مقدمة النشرة المسائية 15-02-2026
2026-02-15
الحريري يستكمل لقاءاته في بيت الوسط.. الأجواء مع مراسلة الجديد
2026-02-14
مقدمة النشرة المسائية 14-02-2026
2026-02-13
مقدمة النشرة المسائية 13-02-2026
2026-02-13
ساحة الشهداء تستعد لإحياء ذكرى 14 شباط.. مراسل الجديد ينقل الصورة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:52
زودة غير مسبوقة.. 6 رواتب اضافية للقطاع العام
محليات
14:52
زودة غير مسبوقة.. 6 رواتب اضافية للقطاع العام
محليات
00:39
اتفاق أمني مع لبنان بشروط.. والحزب مطالب بتعهدات (الاخبار)
محليات
00:39
اتفاق أمني مع لبنان بشروط.. والحزب مطالب بتعهدات (الاخبار)
عربي و دولي
08:51
عن الاستهداف على الحدود اللبنانية - السورية.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
08:51
عن الاستهداف على الحدود اللبنانية - السورية.. أدرعي يزعم!
محليات
00:09
صفيحة البنزين ترتفع… إليكم الأسعار الجديدة
محليات
00:09
صفيحة البنزين ترتفع… إليكم الأسعار الجديدة
محليات
13:44
زينة رمضان في القصر الجمهوري (شاهد الصورة)
محليات
13:44
زينة رمضان في القصر الجمهوري (شاهد الصورة)
عربي و دولي
08:01
عن الصواريخ الايرانية.. خامنئي يتوعّد أميركا!
عربي و دولي
08:01
عن الصواريخ الايرانية.. خامنئي يتوعّد أميركا!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026