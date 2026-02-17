اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: قرار الحكومة جريمة جديدة في حق شعب يختنق

استغرب رئيس " لنقابات العمال والمستخدمين" بول زيتون في بيان، "قرار الحكومة فرض ضرائب على الشعب "، معتبرا أن " القرار ليس إصلاحياً ولا خطة إنقاذية، بل جريمة جديدة في حق شعبٍ يختنق يومياً من الفقر والجوع والبطالة".



ورأى أن "الضرائب التي أقرتها الحكومة ستكون الشرارة التي تدفع الشعب إلى الشارع"، معتبرا أن " يقف إلى جانب المواطن في مواجهة تلك السياسات المدمّرة".