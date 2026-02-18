قوة اسرائيلية تتوغل فجراً وتفجر منزلاً! (فيديو)

استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، حيث تناول البحث موضوع مطمر الجديدة.

وخلال الاجتماع جرى توضيح مختلف الأمور المتعلقة بالمطمر، والتفاهم على معالجة المسائل العالقة، على أن يستأنف المطمر عمله صباح غدٍ.

