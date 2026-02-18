قوة اسرائيلية تتوغل فجراً وتفجر منزلاً! (فيديو)

🔵 مراسل الجديد: قوة اسرائيلية توغّلت فجراً إلى داخل بلدة يارين الحدودية وفجرت منزلاً pic.twitter.com/Z4ag4wdUJg
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) February 18, 2026
🔵 مراسل الجديد: قوة اسرائيلية توغّلت فجراً إلى داخل بلدة يارين الحدودية وفجرت منزلاً pic.twitter.com/Z4ag4wdUJg
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.
استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، حيث تناول البحث موضوع مطمر الجديدة.وخلال الاجتماع جرى توضيح مختلف الأمور المتعلقة بالمطمر، والتفاهم على معالجة المسائل العالقة، على أن يستأنف المطمر عمله صباح غدٍ.