أمطار متفرقة.. وإرتفاع إضافي بدرجات الحرارة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر.

وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي ومتوسط الفعالية يؤدي إلى أمطار، ثلوج، برق ورعد، ورياح شديدة تصل الى 90 كم/س، يستمر حتى يوم غد الخميس حيث يتحول تدريجا إلى مستقر.



الأربعاء: غائم جزئيا خلال الفترة الصباحية مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد إعتبارا الظهر لتصل الى 90كم/س مع اقتراب المنخفض الجوي، ثم تتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا ليصل الى 1500متر.



الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر الطقس.



الجمعة: قليل الغيوم مع درجات حرارة باردة فجرا، ثم ترتفع تدريجا خلال النهار مترافقة مع إنخفاض في الرطوبة.



السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة ، يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات حيث تصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة.