طبق الفتوش في رمضان 2026… كم أصبح سعره؟

نشرت الدولية للمعلومات أن كلفة إعداد طبق الفتوش الرمضاني لعائلة لبنانية (خمسة أفراد) في 2026 بلغت حوالي 397,977 ، أي قرابة 400 ألف ليرة، وفق مؤشر يكشف ارتفاع تكاليف المعيشة في .

