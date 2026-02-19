في مرفأ طرابلس.. تهرب ضريبي بنصف مليون دولار! بيان لأمن الدولة

​صدر عن - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



"في إطار جهود في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ العام ٢٠١٠، وتُقدّر بحوالى نصف مليون ، أجرى مكتب مرفأ في تحقيقا قضائيا مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس اضافة إلى عدد من أصحاب ووكلاء ١٨ شركة حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات.



تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب ١٦ شركة بحرية تسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها ١٥٠ ألف دولار أميركي و٧٥ مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة، بالإضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ ٣٠٠ الف دولار أميركي .



ختم التحقيق واودع المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية".