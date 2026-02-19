عون يتسلم دعوة رئاسية لزيارة البرازيل… دفعٌ للتعاون المشترك

وتضمّنت الرسالة دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة البرازيل، بهدف تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وعرض الرئيس عون مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية، السيدة نسرين مشموشي، اوضاع العاملين في القطاع العام ومشروع القانون الذي اعده مجلس الخدمة لتصحيح الأجور في القطاع العام
تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.