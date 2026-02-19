عون يتسلم دعوة رئاسية لزيارة البرازيل… دفعٌ للتعاون المشترك

منيمنة لـ"الجديد": الإطار الزمني الذي حدّده الجيش بين 4و8 أشهر يُعدّ جيدًا ومقبولًا لا سيما في ظل طبيعة التضاريس والتحديات الميدانية على أن تبقى العبرة في الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الخطة